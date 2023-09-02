Мать говорит, что поражена количеством людей, которые не могут правильно назвать имя ее дочери.

Женщина рассказала, что выбрала для дочери имя, которое никто не может произнести. Это действительно беспокоит молодую маму.

В публикации на Reddit женщина рассказала, что назвала дочь Кайя, так как ее партнеру очень понравилось это имя. Родители до сих пор находят это имя красивым, но впечатлены тем, сколько людей не знают, как его правильно произносить. По словам женщины, имя должно произноситься как "Кайя", но люди продолжают произносить его как "Кая".

"Мою 10-месячную дочь зовут Кайя. Нам с моим партнером очень нравится это имя. Чего я не ожидала, так это того, как часто его будут неправильно произносить! Для меня произношение настолько очевидно. Это такое короткое и простое имя. Я беспокоюсь, что дала своему ребенку имя, которое ему не понравится, потому что ни один учитель, врач или кто-либо еще не произнесет его правильно с первого раза. Если бы это случилось с вами, это заставило бы вас ненавидеть свое имя?", - написала женщина.

Комментаторы публикации поделились своими анекдотами вокруг этого имени, в то время как другие настаивали на том, что даже переименование ребенка не поможет.

Однако другие комментаторы призвали маму не "жалеть" о выборе имени, потому что их собственный опыт с именами, которые трудно произнести, не заставил их ненавидеть свое имя. Кто-то написал: "Как человек, чье имя неправильно произносит каждый второй человек, скажу вам: пожалуйста, не жалейте о своем выборе имени. После исправления эти люди больше никогда не произносили неправильно мое имя. у меня был только веселый опыт. За исключением нескольких злых комментариев детей, когда я рос, но со временем они стали стертыми воспоминаниями".

Напомним, 17-летний парень рассказал, что как только ему исполнится 18 лет, он сменит имя, которое дали ему родители. Подросток считает свое имя "ужасным", несмотря на то, что его назвали в честь дедушки.

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