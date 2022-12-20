Происшествие произошло на 77 километре станции поселка Любашевка.

В Одесской области поезд смертельно травмировал 79-летнюю женщину. Водитель пытался избежать столкновения, однако трагедия все же произошла.

Об инциденте сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. Отмечается, что происшествие произошло на 77 километре станции поселка Любашевка.

Предварительно установлено, что машинист грузового поезда, увидев вблизи железнодорожных путей женщину, подал звуковой сигнал и, с целью избежания наезда, применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось - 79-летняя пенсионерка от полученных травм погибла.

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Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства назначены экспертизы, проводятся иные следственные действия.

Инциденты в Одесской области: последние новости

Ранее УНИАН уже сообщал, что "тихий убийца" в Одесской области "отправил" в больницу семью из 5 человек. Люди нарушили правила пожарной безопасности, они отравились угарным газом. Кроме этого, в одном из населенных пунктов во время пожара погибли мать с младенцем.

Сегодня же стало известно, что под Одессой мужчина жестоко убил женщину. Он забил ее до смерти монтировкой и украл 70 гривень.

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