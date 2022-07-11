Забавляясь в воде на запрещенном для купания пляже он внезапно исчез из поля зрения, ребенка искали несколько часов.

Сегодня, 10 июля, в Первомайске Николаевской области на реке Южный Буг утонул 12-летний парень.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Согласно сообщению, очевидцы рассказали, что двое мальчиков рыбачили на местном, запрещенном для купания, пляже.

Забавляясь в воде, один из них внезапно исчез из поля зрения.

Спасатели, полицейские и местные жители искали ребенка несколько часов, пока не нашли уже бездыханное тело.

В ГСЧС в очередной раз призвали граждан: "избегайте отдыха на стихийных, необустроенных для этого пляжах. Берегите себя и своих близких!".

Напомним, председатель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о настроениях украинцев на временно оккупированной Херсонщине. Он отметил, что большинство людей сравнивают то, что предлагают русские, и то, что было в Украине, и никто не хочет жить под оккупацией.

По его словам, некоторые люди ждут и уже злятся, почему украинские войска так долго идут".

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