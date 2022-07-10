По состоянию на утро 10 июля в больницах находится 319 граждан, пострадавших от атак российских оккупантов на область.

За минувшие сутки на Николаевщине в результате обстрелов оккупантов ранены 16 человек.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Она напомнила, что за прошедшие сутки под удары врага попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов: обстрелы зафиксированы в Широковской, Березнеговатской и Первомайской громадах.

По словам Замазеевой, в результате обстрелов продолжается фиксация возгорания полей с зерновыми.

"В целом же за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 16 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - уточнила глава облсовета.

Она добавила, что всего по состоянию на утро 10 июля в больницах находится 319 граждан, которые пострадали от атак оккупантов на Николаевскую область, а еще 77 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Как сообщал УНИАН, 8 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что россияне чаще атакуют область ракетами.

Ким также утверждает, что армия РФ переделывает ракеты С-300, предназначенные для обороны от ударов средств воздушно-космического нападения противника, в атакующее оружие. Из-за этого их удары не отличаются точностью, а пуски ракет - массовые.

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