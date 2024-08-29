Возможно, животных везли на утилизацию, однако полиция не уточняет назначение груза.

В Николаеве в ДТП попал грузовик, который перевозил 2,5 тонны туш замороженных собак.

Авария произошла на пересечении проспекта Центрального и улицы 6-я Слободская с участием минивэна Fiat Doblo и грузовика Renault Master. После столкновения большегрузный автомобиль резко изменил траекторию движения и врезался в столб. Когда грузовик открыли, в нем нашли замороженные туши собак весом 2,5 тонны, сообщает местное издание Новости-N.

В сопроводительных документах указано, что автомобиль якобы направлялся из Днепра в Одессу.

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В региональном главке Национальной полиции УНИАН подтвердили факт ДТП и отметили, что точно пока неизвестно назначение этого груза.

"По предварительным данным, животных везли на утилизацию. Сейчас мы выясняем, откуда этот груз, куда и с какой целью направлялся", - сказал сотрудник главка.

В коммунальном предприятии Николаева "Центр защиты животных" заявили, что не имеют никакого отношения к грузу и фуре. Как заверил УНИАН сотрудник предприятия, у них есть свой крематорий и холодильник.

Смертельное ДТП в Хмельницкой области

13 августа в Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми. В результате аварии 12-летний ребенок и один взрослый, сопровождавший детскую группц, погибли.

Всего в автобусе находились 19 детей и четверо взрослых. Дети ехали из поселка Любар Житомирской области в с. Микуличин Ивано-Франковской области.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

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