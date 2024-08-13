Во время ДТП погиб один ребенок и взрослый, сопровождавший группу.

В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми. В результате аварии один ребенок и один взрослый, который осуществлял сопровождение детской группы, погибли. Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Как сообщается, всего в автобусе находилось 19 детей и 4 взрослых. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 августа, в 07:45 часов на автодороге Н-03 вблизи с. Вишнопиль Староконстантиновской тергромады.

Водитель автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в с. Микуличин Ивано-Франковской области.

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"По предварительным данным, он не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Всего в автобусе находилось 23 человека, из которых 19 детей, двое сопровождающих группу взрослых и два водителя", - говорят в полиции.

В результате ДТП погибла одна 12-летняя девочка и один взрослый. Количество травмированных и характер травм пока еще устанавливается. Всех пострадавших доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта ГУНП в Хмельницкой области. Продолжается осмотр места происшествия и документирование последствий ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

В Польше разбился автобус с украинцами

Напомним, в начале года в Польше в ДТП попал автобус с украинцами. А в ноябре 2023 года возле города Грубешова в Польше также произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса на украинской регистрации. Тогда в результате ДТП погибли трое украинцев: две женщины и ребенок шести лет. Другие четверо граждан получили травмы различной степени тяжести.

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