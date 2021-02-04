По предварительным данным, среди задержанных – руководитель центрального отдела государственной исполнительной службы в городе Николаеве Лилия Бакай.

В Николаеве за получение систематических взяток задержали трех высокопоставленных сотрудников Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.

Об этом сообщил новостной вебсайт Преступности.НЕТ .

По предварительным данным, среди задержанных – руководитель центрального отдела государственной исполнительной службы в городе Николаеве Лилия Бакай.

«На данный момент задержаны три государственных исполнителя и посредник. Среди задержанных оказалась начальница Центрального отдела государственной исполнительной службы в городе Николаеве Южного межрегионального управления Министерства юстиции с центром в городе Одесса. Должностные лица за «правильно проведенный» аукцион вымогали более пятидесяти тысяч гривен и были задержаны при получении одного из оговоренных траншей», - указывает издание, ссылаясь на собственный источник в СБУ.

Операция по задержанию проводилась сотрудниками отдела «К» УСБУ в Николаевской области совместно с оперативниками ГУ Национальной полиции и спецподразделением СБУ «Альфа». Чиновников задержали в автомобиле Hyundai с донецкими номерами, в салоне которого оперативники обнаружили пачки наличных денег. На рабочих местах задержанных и по месту их жительства проводятся обыски.

21 января 2021 года в Киеве СБУ также задержала двух других государственных исполнителей Министерства юстиции на взятке .

Как известно, за деятельность государственной исполнительной службы в министерстве юстиции отвечают заместитель министра по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко и директор департамента Государственной исполнительной службы Максим Киселев. Чиновников назначил нынешний министр юстиции Украины Денис Малюська, который занимает свой пост с 29 августа 2019 года.

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Автор: УНИАН