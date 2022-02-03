По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

В Николаеве на территории 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Белинского нашли повешенным военнослужащего.

Об этом пишет "Преступности.НЕТ" со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, погибший был родом из города Золотоноша (Черкасская область). Он служил по контракту в звании младшего сержанта.

Мужчину разыскивали несколько дней. 2 февраля его тело нашли на территории парка боевых машин.

Читайте такжеВ харьковском СИЗО заключенный повесился на простынеПо предварительным данным, военнослужащий повесился. Предсмертной записки при нем не было.

В полиции Николаевской области изданию подтвердили информацию о гибели военнослужащего. Открыто уголовное производство по статье 115 ("Умышленное убийство").

Ранее сообщалось, что командование воинской части Нацгвардии в Днепре, военнослужащих которой расстрелял сослуживец, обвинили в серьезных преступлениях.

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