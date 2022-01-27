Командование воинской части Национальной гвардии в Днепре, где 27 января произошло массовое убийство, обвинили в ряде серьезных преступлений.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава общественной организации "Международный центр помощи" Сергей Косяк.
По его словам, с ним связались военнослужащие данной части.
"Свидетели преступлений командиров части 3021 НГУ, где произошел расстрел военных, готовы дать интервью о злодеяниях командования, – написал он. – Сегодня ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части…".
При этом он опубликовал рассказ военных без изменений:
"Есть многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования нашей части. Командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере.
Систематически гнобили "неудобных" – давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на губвахту.
Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части".
По словам обратившихся, командиры воинской части "искалечили сотни человеческих судеб". Свидетели преступлений готовы рассказать о них:
"Сейчас сколотилась небольшая группа активистов пострадавших от неуставных отношений. Один из активистов, которого я давно знаю, и оказывал психологическую поддержку во время его унижений в этой воинской части, попросил меня написать это обращение. Также они просят, откликнуться тех, кто сталкивался с подобными случаями неправомерных действий со стороны начальства. Будем общими силами работать над этой проблемой. Чтобы впредь подобных ситуаций, как сегодня, не было".
Читайте такжеСтали известны имена военнослужащих, которых расстрелял солдат в ДнепреРасстрел в Днепре 27 января: что известно
Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.
Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.
По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.
Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.