Именно в этой части Нацгвардии сегодня произошло массовое убийство.

Командование воинской части Национальной гвардии в Днепре, где 27 января произошло массовое убийство, обвинили в ряде серьезных преступлений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава общественной организации "Международный центр помощи" Сергей Косяк.

По его словам, с ним связались военнослужащие данной части.

"Свидетели преступлений командиров части 3021 НГУ, где произошел расстрел военных, готовы дать интервью о злодеяниях командования, – написал он. – Сегодня ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части…".

При этом он опубликовал рассказ военных без изменений:

"Есть многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования нашей части. Командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере.

Систематически гнобили "неудобных" – давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на губвахту.

Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части".

По словам обратившихся, командиры воинской части "искалечили сотни человеческих судеб". Свидетели преступлений готовы рассказать о них:

"Сейчас сколотилась небольшая группа активистов пострадавших от неуставных отношений. Один из активистов, которого я давно знаю, и оказывал психологическую поддержку во время его унижений в этой воинской части, попросил меня написать это обращение. Также они просят, откликнуться тех, кто сталкивался с подобными случаями неправомерных действий со стороны начальства. Будем общими силами работать над этой проблемой. Чтобы впредь подобных ситуаций, как сегодня, не было".

Читайте также Стали известны имена военнослужащих, которых расстрелял солдат в Днепре Расстрел в Днепре 27 января: что известно

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.

Вас также могут заинтересовать новости: