Свидетель происшествия на собственном авто следовал за виновником ДТП и одновременно координировал экипаж патрульной полиции.

В Николаеве патрульные задержали водителя, сбившего на пешеходе девушку-подростка и пытавшегося скрыться с места ДТП. Свидетель происшествия помог полицейским найти нарушителя.

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Как сообщается в Facebook Патрульной полиции Николаевской области вчера вечером на линию 102 позвонил мужчина, который сообщил, что стал свидетелем ДТП.

По словам свидетеля, водитель за рулем ВАЗ 2107, сбил девушку на пешеходном переходе на перекрестке улицы Андрея Антонюка и проспекта Богоявленского.

Заявитель на собственном авто следовал за виновником ДТП и одновременно координировал экипаж патрульной полиции. За несколько минут автомобиль по ориентировке перехватили и вернули на место происшествия.

Травмированную девушку госпитализировали. Полиция выразила благодарность неравнодушному гражданину.

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Автор: Дмитрий Захаров