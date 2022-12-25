Пламя распространилось на территории площадью около 1 тысячу квадратных метров.

В Российской Федерации произошел очередной пожар. Загорелся торговый центр в Краснодарском крае — пламя охватило площадь размером около 1 тысячи квадратных метров.

Такой информацией поделились росСМИ со ссылкой на МЧС России. Инцидент произошел в станице Тбилисской Краснодарского края. Загорелся торговый центр "Вега", однако причину пожара установить не удалось.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что к тушению огня привлекли 18 единиц техники и 63 спасателей. Пламя якобы удалось локализовать и потушить, поэтому с места инцидента никого не эвакуировали. Пострадавших нет, хотя в России часто так говорят во время похожих происшествий.

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Пожары на территории РФ: последняя информация

Сегодня, 25 декабря, рашисты сообщили о взрывах на аэродроме в Курской области. "Бавовна" попала на камеры наблюдения, однако официальные причины инцидента не сообщались. При этом жители региона рассказывали о "работе ПВО" и "звуках грозы".

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