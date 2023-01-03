Люди сообщают, что слышали взрывы, похожие на детонацию БК. Однако прилетов в этом районе якобы не было.

В Новом Осколе Белгородской области России горит военный объект. По информации очевидцев, слышны взрывы, похожие на детонацию боеприпасов.

Видео пожара публикуют местные паблики. А глава администрации Новоосколского городского округа РФ Андрей Гриднев утверждает, что горела "временная постройка":

"В черте города, в результате неосторожного обращения с огнем, произошло возгорание временной постройки. Пострадавших нет".

"Хлопки" в Белгороде и области

Белгород близ границы с Украиной. Именно из Белгородской области оккупанты запускают ракеты по Харькову и области. В регионе периодически гремят взрывы.

Так, в конце августа в Белгородской области произошло загорание склада с боеприпасами.

11 октября в городе Шебекино был "прилет", загорелась подстанция. А 13-го числа в Белгороде ракета, которую запускали бомбить Харьков, ударила по жилому дому россиян. 16 октября в Белгороде "прилетело" в районе аэропорта.

18 декабря в Белгороде прогремела серия взрывов. РосСМИ сразу начали писать о том, что над городом работает система ПВО. Сообщалось, что в некоторых домах повыбивало стекла.

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