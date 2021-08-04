На данный момент злоумышленник задержан.

Мужчина, который угрожал взорвать гранату в Кабинете министров Украины, был участником антитеррористической операции (АТО), он совершил это преступление из-за "жизненных событий".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что спецоперация по обезвреживанию мужчины уже завершена.

"Ситуация нестандартная, потому что это был участник АТО, который прошел горнила боевых действий, который был дважды ранен, в том числе, и имел черепно-мозговую травму. И совершил это преступление из-за того, что такие сложились у него жизненные события", – отметил Клименко.

Захват Кабмина: что известно

Читайте такжеВетеран АТО и предприниматель: СМИ узнали первые данные о личности захватившего здание Кабмина мужчины (фото)4 августа около 10:00 в здание Кабмина зашел мужчина, который угрожал взорвать предмет, похожий на гранату.

В связи с инцидентом все улицы, прилегающие к зданию правительства, перекрыли для движения транспорта.

На данный момент злоумышленник задержан.

Автор: Таня Поляковская