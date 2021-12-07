Ильичевский районный суд Мариуполя признал виновным 17-летнего юношу в публичном надругательстве над Государственным флагом Украины и назначил наказание в виде 1 года лишении свободы с испытательным сроком 1 год.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
В частности, прокурорами в суде доказано, что 7 августа житель Мариуполя, находясь в лесополосе на территории Кальмиуского района, поджег Государственный флаг Украины, после чего выложил его фото в одной из социальных сетей.
"Приговором суда несовершеннолетнему обвиняемому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год", - говорится в сообщении.
Читайте такжеСмертельное ДТП под Черниговом: водитель маршрутки погиб, а грузовика – выжилКак сообщал УНИАН, в Киеве совершили публичное надругательство над флагом Украины. В ночь на День Независимости подростки сожгли государственный символ прямо во дворе многоэтажки. Неравнодушные граждане вызвали полицию. Правоохранители нашли подозреваемых за видео с камер надзора.
Кроме того, летом несовершеннолетняя жительница Каменского, развлекаясь с друзьями, сожгла флаг Украины, после чего решила извиниться за содеянное.
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