Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Ильичевский районный суд Мариуполя признал виновным 17-летнего юношу в публичном надругательстве над Государственным флагом Украины и назначил наказание в виде 1 года лишении свободы с испытательным сроком 1 год.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

В частности, прокурорами в суде доказано, что 7 августа житель Мариуполя, находясь в лесополосе на территории Кальмиуского района, поджег Государственный флаг Украины, после чего выложил его фото в одной из социальных сетей.

"Приговором суда несовершеннолетнему обвиняемому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСмертельное ДТП под Черниговом: водитель маршрутки погиб, а грузовика – выжилКак сообщал УНИАН, в Киеве совершили публичное надругательство над флагом Украины. В ночь на День Независимости подростки сожгли государственный символ прямо во дворе многоэтажки. Неравнодушные граждане вызвали полицию. Правоохранители нашли подозреваемых за видео с камер надзора.

Кроме того, летом несовершеннолетняя жительница Каменского, развлекаясь с друзьями, сожгла флаг Украины, после чего решила извиниться за содеянное.

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Автор: Светлана Макринская