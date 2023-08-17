Крушение потерпел легкомоторный частный самолет.

В Малайзии разбился легкомоторный частный самолет. Борт упал на автомобильную трассу – катастрофу сняли видеорегистраторы.

Как сообщает местное издание Malay Mail, в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере десять человек. Среди жертв два члена экипажа, шесть пассажиров борта и два жителя города, где разбился самолет. По словам очевидцев, обломки самолета после взрыва задели мотоцикл.

В малазийском управлении гражданской авиации заявили, что самолет направлялся из международного аэропорта Лангкави в аэропорт Султан Абдульазиз Шах в Куала-Лумпуре. Он разбился на окраинах города Шам Алам.

Другие авиакатастрофы

17 июля в Польше произошла ужасная авиакатастрофа. Легкомоторный самолет упал на ангар, где находились люди. В результате инцидента возле польского города Новы-Двур-Мазовецкие на месте погибли пять человек.

В то же время в США самолет с пассажирами разбился вблизи Лос-Анджелеса. Погибли все находившиеся на борту люди.

Вас также могут заинтересовать новости: