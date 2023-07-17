На месте падения работают спасатели.

В понедельник, 17 июля, неподалеку от польского города Новы-Двур-Мазовецки пассажирский самолет упал на ангар, в котором люди прятались от непогоды.

Известно, что крушение потерпел самолет Cessna 208, использовавшийся для прыжков с парашютом, пишет tvn24. Пятеро человек погибли на месте - пилот и люди, оказавшиеся в ангаре. Отмечается, что на месте продолжают работу спасатели и медики.

"Самолет типа Cessna, заходя на посадку в плохих погодных условиях, врезался в ангар, в котором находились люди. В катастрофе участвовали 14 человек. Погибло пять человек, ранено пять, четверо не пострадали. На месте происшествия работают десять пожарных расчетов", - говорится в сообщении.

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Медики сообщили, что погиб пилот и люди, которые находились в ангаре. Один человек находится в очень тяжелом состоянии и один - в тяжелом.

Авиакатастрофы: последние новости

Напомним, ранее в Непале разбился самолет, следовавший из Катманду в Покхару. Начался пожар, спасаетил нашли тела не менее 68 пассажиров.

Этой весной в Швейцарии потерпел крушение самолет с тремя людьми на борту. Спасательные работы осложнило то, что он упал в горах.

В мае в Испании разбился истребитель F-18, выполнявший показательно-тренировочный полет. Пилот смог катапультироваться, он попал в больницу.

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