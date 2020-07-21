"Луцкий террорист" поставил ультиматум и дал полчаса на выполнение его требований - СМИ (видео)

По словам якобы заложницы автобусы, одно из требований луцкого террориста - сделать видеообращение с текстом «фильм Земляне 2005 года смотреть всем».

Жительница Луцка Руслана Д, которую якобы удерживают в заложниках в автобусе, по требованию террориста позвонила журналистам «Першого» и попросила, чтобы СМИ потребовали от президента Владимира Зеленского видеообращения.

Расшифровка разговора опубликована на сайте «Першого».

«Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось», — цитируют журналисты разговор с заложницей.

По ее словам, одно из требований луцкого террориста - сделать видеообращение с текстом «фильм Земляне 2005 года смотреть всем».

«Шевчук. Зеленский, чтобы первым обращения выложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить ни с кем. Сколько мы можем вас просить?» - сказала женщина.

Также, по ее словам, мужчина, который удерживает их в заложниках, разозлился из-за сообщения в СМИ о прохождении лечения в психиатрической больнице (эту информацию сначала сообщили в полиции, но затем опровергли).

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Захват автобуса в Луцке

Напомним, сегодня на Театральной площади в Луцке мужчина захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка. По информации СБУ, в заложниках у мужчины находятся около 10 человек.

Что известно о террористе из Луцка

Правоохранителям преступник представился как «Максим Плохой». Перед нападением он записал видео и выложил его в сети. Мужчина заявил, что "государство – это первый террорист". Теперь он требует, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Также должен записать видеообращение президент Владимир Зеленский.

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Полиция ведет переговоры с преступником. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.

По информации СМИ, луцкого террориста, захватившего автобус с пассажирами, на самом деле зовут Максим Степанович Кривош, а Максим Плохой - это его псевдоним.

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