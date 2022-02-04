Они спланировали детальный план ликвидации одноклассницы, которая не ответила взаимностью на их чувства.

В анексованому Россией Крыма двое школьников пытались задушить 13-летнюю девочку, а потом спланировали ее жестокое убийство.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Двое подозреваемых влюбились в свою жертву, но она не ответила взаимностью обоим. Один из подростков не на шутку обиделся и решил отомстить девочке. Он отфотошопил ее фото в купальнике. Девочка пожаловалась учительнице.

Однако это еще больше разозлило парня. Он договорился с бывшим соперником о более жестокой мести. Подозреваемые пригласили девочку покурить за школу, а затем набросились на нее и начали душить. К счастью, оба испугались и убежали.

Подростки понимали, что девочка расскажет о нападении родителям и учителям, поэтому решили ликвидировать ее. Согласно их плану, сначала они зарезали бы одноклассницу и расчленили ее. Части тела хотели распихать по пакетам и спрятать в заброшенном туалете. Кроме того, почти сразу же подростки хотели убить еще одного человека в городе, чтобы создать легенду о маньяке.

Подозреваемые обсуждали свои планы в одной из социальных сетей.

В Следственном комитете РФ сообщили, что открыли производство по факту покушения на убийство.

"Днем 1 февраля 2022 года на заднем дворе одной из школ Бахчисарайского района подозреваемый совместно с малолетним знакомым на почве личных неприязненных отношений к школьнице решили совершить ее убийство путем удушения. После того, как потерпевшая потеряла сознание, подростки, испугавшись ее смерти, покинули место происшествия", – говорится в сообщении.

О планах осуществить жестокое убийство школьницы не сообщают.

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