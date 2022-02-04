По словам журналистки, незаконное присоединение украинского полуострова поддерживают многие россияне.

Российская журналистка и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак заявила, что отказаться от оккупированного Крыма не смогут ни нынешний глава Кремля, ни его преемник.

По ее словам, оккупацию полуострова поддерживают многие россияне, сказала она в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Отказ от этого будет политическим самоубийством для любого президента, не только для Путина. И в этом смысле это такая ловушка и тупик. Это похожая ситуация, как с Курилами. Какой бы демократический ни был Ельцин или кто-либо другой, но это вопрос с Курильскими островами с Японией, он не решится никогда", - отметила она.

Собчак добавила, что "отдать свою территорию" будет считаться политическим проигрышем в глазах своих избирателей. По ее словам, это также касается и украинского президента Владимира Зеленского.

Отметим, в 2017 году Собчак заявляла, что с точки зрения международного права Крым - украинский.

Оккупация Крыма Россией: справка УНИАН

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".