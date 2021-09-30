Уже стала известна вероятная причина гибели птиц на захваченном РФ полуострове.

На побережье залива Сиваш в оккупированном Крыму ученые фиксируют массовую гибель птиц.

Как передает "Крым. Реалии", об этом крымским и российским СМИ сообщил сотрудник кафедры геоэкологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Григорий Прокопов.

"Вчера мы выезжали на место. По численности погибших больше всего черношеей поганки, ее практически 100% легло, затем идут пеганки и морской голубок. Одиночные особи чомги случаются", – рассказал ученый.

По его словам, первых мертвых птиц в районе села Соляного у основания Арабатской стрелки местные жители начали находить 15 сентября.

Кроме того, сказал он, "мы начали обследование с южного участка в районе села Ленино, зарегистрировали большое количество погибших птиц. На отрезке побережья вдоль ООПТ (Ботанический заказник "Арабатский" – УНИАН) мы обнаружили не менее 600 мертвых птиц. На участке от ООПТ до основания Арабатской стрелки – более 900 трупов. Большая часть погибших птиц – это черношеяя поганка, но встречались также пеганки, морские голубки, одиночные чомги, хохотушки и озерные чайки. Аналогичную картину мы наблюдали вдоль побережья Сиваша до села Соляного", – отметил Прокопов.

По мнению ученого, вероятной причиной гибели птиц может быть вирусная инфекция.

"Поганковые – "перелетные птицы, в Крыму только зимуют. Возможно, они занесли инфекцию на своих крыльях", – предполагает он.

Читайте такжеЧасти России и Крыму грозит водная катастрофа: российский ученый назвал срокиНа сайте крымского вуза, где работает Прокопов, информация о массовой гибели птиц отсутствует. Одна из самых известных в Крыму ассоциаций "Экология и мир", которая отслеживает экологическую обстановку на полуострове, пока также не сообщала о массовой гибели птиц на Сиваше.

Впоследствии начальник отдела внутреннего контроля и надзора Южного межрегионального управления Россельхознадзора Александр Санников назвал "заурядной" ситуацию с массовой гибелью птиц в Крыму, которую зафиксировали на Сиваше.

"Это обычная ситуация. Гражданам бояться нечего. Уже сегодня нами совместно с государственной ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия, которые позволят локализовать очаг. Первоочередной задачей является утилизация погибших птиц. Также будет проведен обход подворий с целью выявления гибели домашней птицы", – сказал Санников местным СМИ.

Информацию о гибели птиц также подтвердил председатель Госкомитета по ветеринарии российского правительства Крыма Валерий Иванов. По его словам, сейчас принимаются меры, чтобы заболевание перелетных птиц не распространялось, чтобы не передалось домашней птицы в личных подсобных хозяйствах Ленинского района Крыма.

Напомним, РФ оккупировала Крым в 2014 году. Украина и ряд стран мира не признали полуостров российским и ввели против агрессора санкции.

Украина перестала поставлять воду в Крым, и на полуострове возникли проблемы – начали пересыхать ставки и реки, мелели водохранилища.

Автор: Тамара Отовская