У тела было перерезано горло, а во время аварии голова практически оторвалась. Подозреваемые в убийстве водитель и два пассажира авто сбежали в лес.

В российской Ленинградской области во время аварии из багажника одной из машин выпало изуродованное тело мертвого человека. При этом погиб он не в ДТП.

Как пишет издание 47news, рано утром 20 ноября на 24 километре трассы А-121 "Сортавала" у развязки с деревней Керро Mitsubishi Galant врезался в отбойник. Возле машины прибывшие на место госавтоинспекторы обнаружили труп.

Очевидцы рассказали, что сразу после столкновения из машины в лес бросились то ли двое, то ли трое человек. А вот тело на асфальте было не в салоне - оно вывалилось из багажника.

У трупа от уха до уха было перерезано горло так, что от удара во время аварии голова практически полностью оторвалась. При этом на месте не было луж крови или чего-то, что говорило бы о смерти человека в результате ДТП. Кроме того, в багажнике правоохранители нашли две лопаты.

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Как позже стало известно, полиция Петербурга нашла подозреваемых в убийстве мужчины. По информации издания, к раннему утру 21 ноября оперативники вычислили, где находятся водитель и двое пассажиров, которые были в машине.

О самом убийстве известно, что оно случилось в Калининском районе Петербурга, в гаражном кооперативе "Лагуна" на Лабораторном проспекте, 14.

Подробности устанавливаются.

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Автор: Катерина Комолова