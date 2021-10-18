На месте работают правоохранители.

В Кривом Роге сегодня во второй половине дня был найден мертвым младший брат покойного мэра города Константина Павлова - Андрей.

По информации местных СМИ, тело обнаружил в его собственной квартире на улице Черняховского друг покойного.

По данным "Первого городского", сегодня утром Андрея Павлова видели живым. Информацию о его смерти подтверждает издание "Страна" со ссылкой на источники в МВД.

Как пишет в своем Телеграм-канале криворожский блогер Алексей Таймурзин, Андрей Павлов страдал от алкоголизма и, вероятно, умер в результате запоя.

"Сегодня весь день ему было плохо, мужчину рвало. Всё это подтверждает его друг. Никакого криминала", - добавил он.

Таймурзин также опубликовал фото с места происшествия. Под домом, где проживал Андрей Павлов, работают правоохранители.

ОБНОВЛЕНО. Впоследствии информацию об обнаружении тела мужчины в квартире в Кривом Роге подтвердили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"18 октября в полицию поступило сообщение о смерти 42-летнего мужчины в одной из квартир в Центрально-Городском районе Кривого Рога. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Заявитель сообщил, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Когда знакомый приехал, то мужчина уже был мертв", - сообщили правоохранители.

Сейчас на месте работают эксперты и следственно-оперативная группа. Тело мужчины направят на судебно-медицинскую экспертизу.

Смерть Константина Павлова

15 августа в собственном доме в селе под Кривым Рогом на Днепропетровщине нашли застреленным мэра города Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Следователи рассматривали несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

19 августа Павлова похоронили в Кривом Роге. Проститься с ним пришли многие жители города.

7 сентября на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Николай Батюк отверг версию преднамеренного убийства мэра Кривого Рога.

Автор: Юрий Годован