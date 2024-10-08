На данный момент его смерть расследуют как самоубийство.

В Кривом Роге сегодня нашли мертвым экс-кандидата на должность городского головы и бывшего гендиректора Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрия Шевчика. Об этом информирует Суспильне, ссылаясь на источники в полиции.

Издание напомнило, что Шевчик баллотировался на должность городского головы Кривого Рога от партии "Слуга народа" на выборах 2020 года.

В полиции Днепропетровской области отметили, что сообщение о смерти мужчины на одной из баз отдыха в Криворожском районе поступило сегодня, 8 октября. Правоохранители работают на месте инцидента. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство".

Видео дня

Во Львове обнаружили мертвым 16-летнего боксера - детали

В феврале этого года во Львове обнаружили мертвым 16-летнего парня. Оказалось, что это боксер и житель города Коломыя Ивано-Франковской области Назарий Малинкин.

По данным полиции, парень афроамериканской внешности вышел из дома 7 февраля и не вернулся. Его объявили в розыск.

15 февраля парня обнаружили во Львове без признаков жизни. Досудебное расследование начато было по ст. 115 с пометкой "самоубийство".

Вас также могут заинтересовать новости: