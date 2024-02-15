Полиция расследует смерть парня как самоубийство.

Во Львове нашли мертвым 16-летнего жителя города Коломыя Ивано-Франковской области Назария Малинкина.

Как сообщает полиция Ивано-Франковщины, парень афроамериканской внешности вышел из дома 7 февраля и не вернулся. Его объявили в розыск.

15 февраля парня обнаружили во Львове без признаков жизни. Тело направили на экспертизу.

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Досудебное расследование проводится по ст. 115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Известно, что Малинкин является призером чемпионата Украины среди молодежи-2023 и победителем турнира Евгения Кужельного-2023.

Убийство 17-летнего украинского баскетболиста в Германии - детали

12 февраля Федерация баскетбола Украины сообщила, что в Германии в результате ножевого нападения погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков. Его друг Артем Козаченко попал в реанимацию.

Полиция задержала нападавшего. Им оказался 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена. Также был арестован 14-летний немец с греческими корнями. Однако позже его отпустили. По версии следствия, он также участвовал в нападении, однако не наносил ножевых ранений.

По данным немецких СМИ, нападавший нанес украинцам девять ножевых ранений в грудь и живот. Подросток уже совершил множество других преступлений и состоял на учете в полиции.

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