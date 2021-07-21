В Кривом Роге грузовик "Мерседес" протаранил припаркованный автомобиль и влетел в здание торгового центра.
Об этом сообщается в Telegram-канале блогера Олега Ермолинского, который опубликовал фото с места событий.
"Для сотрудников и посетителей "Ашана" утро началось не с кофе. По предварительной информации, у водителя случился приступ эпилепсии. Вместе с ним в салоне находились двое грузчиков. Все три человека из автомобиля госпитализированы в Тысячки", - говорится в сообщении.
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Как сообщает "Первый Криворожский", инцидент произошел утром на площади 30-летия Победы.
Водителю стало плохо за рулем – он зацепил своих коллег и припаркованный на стоянке автомобиль Skoda, а затем въехал в витрину гипермаркета.
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