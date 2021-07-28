Дети играют и катаются на качелях прямо там, где расположен символ / фото УНИАН, Олег Булашев
В Кременчуге Полтавской области строители выложили плиткой свастику на детской площадке.
Как сообщает корреспондент УНИАН, свастика появилась на детской площадке возле школы №22 по улице Правобережной, 44.
О случившемся уже знает мэр города Виталий Малецкий: он обязал строителей в кратчайшие сроки переложить плитку.
Жители микрорайона отмечают, что свастика на площадке появилась недавно. По словам местных, они уже жаловались на это в разные инстанции. Теперь люди верят, что вопрос должен сдвинуться с мертвой точки, так как о случившемся узнал мэр и дал команду устранить проблему в ближайшее время.
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