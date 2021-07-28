Местные жители говорят, что уже жаловались в различные инстанции.

В Кременчуге Полтавской области строители выложили плиткой свастику на детской площадке.

Как сообщает корреспондент УНИАН, свастика появилась на детской площадке возле школы №22 по улице Правобережной, 44.

О случившемся уже знает мэр города Виталий Малецкий: он обязал строителей в кратчайшие сроки переложить плитку.

Жители микрорайона отмечают, что свастика на площадке появилась недавно. По словам местных, они уже жаловались на это в разные инстанции. Теперь люди верят, что вопрос должен сдвинуться с мертвой точки, так как о случившемся узнал мэр и дал команду устранить проблему в ближайшее время.

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Автор: Олег Булашев