Обошлось без пострадавших.

В Харьковской области на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошел мощный взрыв на АЗС.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС региона, инцидент произошел около 4 утра возле села Рай-Еленовка Холодногорского района. На АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом, после чего прогремел взрыв. Он спровоцировал пожар, огонь перекинулся на два грузовых автомобиля.

"К тушению привлечены 40 человек и 9 единиц техники. В 05:48 пожар локализован на площади 250 кв. метров. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС нет", - говорится в сообщении.

Накануне в соцсетях сообщили о мощном взрыве под Киевом и показали видео.

Также сообщалось, что в Киевской области произошел взрыв на территории действующего детского сада. ЧП произошло в селе Кодаки (Обуховский район), где по предварительной информации произошел взрыв газа в смежном с котельной пищеблоке детсада "Вербиченька". Дальнейшего горения при этом не было.

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Автор: Юрий Годован