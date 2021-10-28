В Харьковской области на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошел мощный взрыв на АЗС.
Как сообщила пресс-служба ГСЧС региона, инцидент произошел около 4 утра возле села Рай-Еленовка Холодногорского района. На АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом, после чего прогремел взрыв. Он спровоцировал пожар, огонь перекинулся на два грузовых автомобиля.
"К тушению привлечены 40 человек и 9 единиц техники. В 05:48 пожар локализован на площади 250 кв. метров. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС нет", - говорится в сообщении.
Накануне в соцсетях сообщили о мощном взрыве под Киевом и показали видео.
Также сообщалось, что в Киевской области произошел взрыв на территории действующего детского сада. ЧП произошло в селе Кодаки (Обуховский район), где по предварительной информации произошел взрыв газа в смежном с котельной пищеблоке детсада "Вербиченька". Дальнейшего горения при этом не было.