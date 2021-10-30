Жертв и пострадавших нет.

Остатки газового конденсата после взрыва на автозаправке в Харьковской области утром, 28 октября, в настоящее время продолжают гореть.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Пожар на площади 250 квадратных метров удалось локализовать еще в четверг в 5:48.

"По состоянию на 7:00 30 октября на территории АЗС "WOG" через запорную арматуру подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата", – говорится в сообщении пресс-службы.

Жертв и пострадавших нет.

Для дежурства привлекли 5 человек и 1 единицу техники ГСЧС.

Что известно о взрыве

Утром, 28 октября, в Харьковской области на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошел мощный взрыв на АЗС.

Инцидент произошел возле села Рай-Оленевка Холодногорского района. На АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом, после чего прогремел взрыв. Он спровоцировал пожар, огонь перекинулся на два грузовых автомобиля.

Через несколько часов пожар был ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Автор: Виолетта Орлова