Ученики кашляли и жаловались на проблемы с дыханием.

В 97-й школе имени Елены Телиги в Киеве распылили едкое вещество из перцового баллончика.

Инцидент произошел сегодня, в пятницу, 3 сентября. Как сообщает "Киев Оперативный", пострадала часть учеников: они кашляли и жаловались на проблемы с дыханием.

Отмечается, что детей из школы эвакуировали, вывели на улицу и отпускали домой, а на место вызвали правоохранителей. Полиции предстоит выяснить, кто именно разбрызгал вещество.

"Только что поступила информация, что в школе №97, которая на Елены Телиги, кто-то разбрызгал перцовый баллончик. Детей вывели на улицу и сейчас отпускают домой. Некоторые из детей жалуются на кашель и одышку. На месте ожидают правоохранителей, которые должны установить хулигана", - говорится в сообщении.

Мама нескольких детей, которые учатся в школе №97, рассказала в комментарии УНИАН, что все произошло вроде как в кабинете химии: там старшеклассник разбрызгал баллончик.

"На третьем уроке всех детей вывели на улицу. Сын говорит, что были дети, которым стало плохо и точно одной девочке очень нехорошо стало. Учебный процесс не прерывали особо, просто на время вывели детей на улицу, как во время учебной тревоги. Школа работает в обычном режиме, "скорых" вроде бы не было. Сейчас младшая дочь на продленке, классный руководитель уверила, что все хорошо", - отметила женщина.

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Автор: Катерина Комолова