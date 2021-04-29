Чиновники настаивают, чтобы правоохранители установили, откуда у школьника перцовый баллончик, и как влияет на подростка отец.

В одесской школе №22 начата проверка по факту действий школьника, брызнувшего 28 апреля на уроке в лицо учительнице из перцового баллончика.

Читайте такжеЖитель села под Николаевом купил печать и объявил себя новым сельским головой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

«Мы начали проверку, которая касается учебно-воспитательной работы в школе, потому что это – не первый случай, который имел место с участием тех, кто вчера фигурировал...», - сказала Буйневич, уточнив, что проверка коснется, в том числе школьного психолога и социального педагога.

Директор департамента подчеркнула, что пострадавшую учительницу Татьяну Скрипник она знает, как высокопрофессионального специалиста, но и подростка, совершившего хулиганство, общественность осуждать не вправе, так как люди не знают его личной истории, которая могла стать причиной подобного поведения.

По словам Буйневич, департамент горсовета будет требовать тщательного и жесткого расследования инцидента, случившегося во время учебного процесса.

Однако, как уточнила чиновница, это связано не так с поведением ребенка, на которое могли повлиять определенные обстоятельства, в том числе личного характера, как то, каким образом в его руках оказался баллончик с перцовым наполнением.

В частности, в рамках расследования уголовного производства полиция должна изучить, каким образом на ребенка влияет отец, отвечающего за воспитание сына, мать которого недавно умерла.

«Мне жаль констатировать, что реакция семьи была не на пользу всестороннего рассмотрения этой проблемы. Мы должны объединиться, чтобы подобное не происходило с ребенком в дальнейшем, чтобы, в первую очередь, оказать ему квалифицированную помощь…», - сказала руководитель департамента.

В настоящее время Скрипник, получившая ожог глаз, находится на больничном. По данным Буйневич, эта учительница не преподает в классе, где произошел инцидент. Она была на замене, и поэтому плохо знает его учеников. Также педагог была не в курсе семейной трагедии мальчика.

«Вчера конфликт произошел из-за того, что учительница потребовала от подростка писать на уроке, но он отреагировал нецензурной бранью. Тогда педагог взяла свой телефон и предупредила, что зафиксирует его поведение», - рассказала чиновник.

Однако, как утверждает Буйневич, она не сделала этого. В то же время другие ученики посоветовали Скрипник не приближаться к подростку, так как тот может ей навредить.

«Когда учительница спросила, каким образом подросток это сделает, он достал баллончик и брызнул ей в лицо», - рассказала директор департамента.

В свою очередь, психолог школы №22 Александра Мельник утверждает, что за полгода (столько она работает в указанном учебном заведении) обращения по поводу поведения упомянутого ученика к ней не поступали, ни от педагогов, ни от других детей. Она не исключает, что причиной хулиганства могли стать особенности психоэмоционального состояния ребенка.

Что этому предшествовало

28 апреля в Одессе восьмиклассник на уроке брызнул в лицо учительнице по математике из перцового баллончика.

Женщину доставили в больницу с ожогом роговицы глаз, учеников класса эвакуировали.

Действия школьника квалифицировали по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая