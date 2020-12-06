В Киевской области полиция открыла уголовное производство по факту падения самолета, в результате которого травмы получили два человека.
Читайте такжеВ Киевской области упал дельтаплан: погибли два человекаОб этом сообщается на странице Нацполиции в социальной сети Facebook.
Сообщение о том, что вблизи села Гоголев Броварского района упал самолет, поступило по спецлинии «102» в 14:00.
В результате аварии два человека получили травмы - пилот и инструктор. Их каретой скорой помощи доставили в больницу.
По факту падения самолета открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования будут установлены обстоятельства и причины аварии.
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