Взрывоопасный предмет житель Старых Петровцев подобрал на территории, где велись активные боевые действия на Киевщине.

На Киевщине в больнице скончался мужчина, который вчера, 13 ноября, пытался разобрать танковый снаряд.

"Сегодня в больнице от осколочных ранений погиб 50-летний мужчина, который вчера вечером пытался разобрать танковый снаряд. Взрывоопасный предмет житель Старых Петровцев подобрал на территории, где велись активные боевые действия на Киевщине", - сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

Небытов сообщил, что дома у погибшего полиция обнаружила и другие опасные находки - авиационные ракеты, части артиллерийского снаряда, боевые гранаты, патроны и даже части РСЗО "УРАГАН".

Видео дня

Он подчеркнул, что даже опытные саперы или специалисты взрывотехники, которые регулярно занимаются разминированиями, погибают от вражеских ловушек.

Последствия оккупации Киевщины: жертвы среди мирного населения

1 ноября Андрей Небытов сообщил на брифинге, что на Киевщине после деоккупации эксгумировано уже 1 тыс. 367 тел гражданских людей, 200 тел остаются неопознанными.

По его словам, числятся пропавшими без вести 384 человека - об их судьбе неизвестно, но есть надежда, что они живы и вывезены на территорию РФ и возможно заключены в тюрьму.

Он также рассказал, что на сегодня остается 200 неопознанных тел на Киевщине. При этом отметил, что такие тела хоронят под соответствующим номером, перед этим отбирают образцы ДНК и результаты помещаются в базу данных. Затем у людей, разыскивающих пропавших родных, также берется ДНК.