48-летний житель села Дубрава с конца марта 2022 года считался пропавшим без вести.

В лесу рядом с поселком Клавдиево-Тарасово в Киевской области нашли тело убитого российскими оккупантами мирного жителя.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Полицейские Киевщины установили, что мужчина получил несколько пулевых ранений в область сердца и ноги. В одежде погибшего нашли документы на имя 48-летнего жителя села Дубрава: мужчина с конца марта находился в розыске как без вести пропавший", – отметил Небытов.

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По показаниям родных, во время оккупации местный житель поехал на велосипеде проведать сестру и не вернулся.

"Путь погибшего пролегал именно через вражеские позиции. Жена узнала на обнаруженном одежду, которая была на мужчине в день исчезновения", – сообщил глава полиции области.

Последствия оккупации Киевской области

В 3:40 ночи 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, атаковав сразу с нескольких направлений. В том числе оккупанты пошли в наступление на Киев с территории Беларуси.

Уже в конце февраля российские военные зашли в немало населенных пунктов Киевской области, в частности, в Бучанском и Макаровском районах. Местные жители провели в оккупации больше месяца, пока Киевщину полностью не освободили 2 апреля 2022 года.

После выдворения оккупантов мир увидел на Киевщине ужасную картину: массовые захоронения, жестокие убийства, изнасилования, следы пыток, разрушения и разворовывания.

20 октября глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что на Киевщине в общей сложности найдено 1 тыс. 365 убитых мирных жителей во время оккупации региона.

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