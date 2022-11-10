Это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности.

В Киевской области запретили использовать гирлянды и праздничную иллюминацию.

Как сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram, решение принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области. Людей просят максимально экономить электроэнергию.

"На территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации — гирлянд, световых декораций и тому подобное", - отмечается в сообщении.

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В ОВА также рассказали, где именно запретят включать гирлянды. В этом году без праздничного освещения будут парки, улицы и многие другие объекты.

"Это касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности. Световые декорации новогодних елок, парков, улиц — оставим на потом. Мы оказываем сопротивление врагу, который осуществляет энерготерор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии - это наш гражданский фронт сегодня", - заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Проблемы с электроэнергией: что известно

Как сообщал УНИАН, объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября.

По экспертным оценкам, сейчас разрушено или повреждено 40% объектов энергетической инфраструктуры. С 20 октября по всей стране ввели ограничения на поставку электроэнергии.

Недавно стало известно, что городские власти Киева рассматривают вероятность празднования Нового года и Рождества в ограниченном формате. После того, как в СМИ показали, как может в этом году выглядеть главная елка, возмущенные украинцы создали петиции. Они отмечали, что праздничные гирлянды на елке не помогут экономить электроэнергию.

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