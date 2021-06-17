Следователи заочно сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.

В Киевской области правоохранители разыскивают мужчину, который до смерти избил своего подчиненного.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, инцидент произошел в селе Хлепча Фастовского района.

Установлено, что 62-летний пострадавший работал на одном из дачных участков разнорабочим.

"Несколько дней назад между работодателем и работником возникла ссора, которая переросла в драку. 46-летний работодатель начал бить подчиненного по голове. От полученных травм мужчина скончался, а злоумышленник скрылся с места происшествия. На следующий день тело мужчины нашел сотрудник, который сообщил об этом в полицию", - рассказали правоохранители.

Читайте такжеВ Киеве иностранка с двумя украинцами похитили и сутки пытали гражданина ЛатвииСледователи заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение злоумышленника, его объявили в международный розыск.

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Автор: Антонина Доломанжи