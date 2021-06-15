Разыскать их по "горячим следам" не удалось.

В супермаркете в Днепре компания подростков избила и ограбила полицейского за замечание об их вызывающем поведении.

Об этом пишет "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, инцидент произошел в супермаркете на улице Каруны. Там полицейский в свой выходной совершал покупки. В этот момент на кассе стояли четверо подростков и вели себя неадекватно. Мужчина сделал им замечание, после чего получил удары по голове и туловищу. В результате он несколько раз терял сознание.

Избив его, малолетние хулиганы забрали IPhone жертвы и скрылись.

Читайте такжеВ Ужгороде в первые дни работы системы аренды электротранспорта украли семь самокатов

Охрана супермаркета вызвала на место инцидента правоохранителей. Те, получив описание подростков, начали их поиск по "горячим следам". Обследование прилегающей территории результатов не дало - парней, подходящих по внешности, не обнаружили. Для дальнейших мероприятий на место приехала следственно-оперативная группа.

Поиски малолетних злоумышленников и похищенного телефона продолжаются.

В полиции данный инцидент пока официально не комментировали.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован