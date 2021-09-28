Злоумышленник с обнаженным половым органом подошел к девушкам в парке Подольска, узнали журналисты.

В городе Подольск Одесской области мужчина в парке подошел к девушкам, которые сидела на лавочке, и показывал свой половой орган.

Мужчина предложил оценить его "сельдерей" и получил "низший бал", сообщил Telegram-канал "Х*евая Одесса" и показал видео с места происшествия.

На видео запечатлено, как мужчина все ближе и ближе подходит к лавочке. Потом девушка оценила его половой орган.

"Мужчина, это очень маленький, это очень маленький. Ну, маленький. Мужчина, может, вы уберете? А то я сейчас позову кого-то…", – сказала девушка.

После этих слов злоумышленник развернулся и начал говорить: "Идем, идем".

Очевидица сказала, что мужчина предлагал непристойности.

Напомним, в январе в Тернополе на территории гидропарка "Топильче" пьяный мужчина возле ресторана показывал свой половой орган. Очевидцы вызвали полицию.

Позже суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и наложил штраф в размере 119 гривень.

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Автор: Екатерина Присяжнюк