Он собирал разведданные об образцах иностранного вооружения, которые поступают подразделениям ВСУ от западных партнеров.

Представителю беларуской спецслужбы, который в составе российской частной военной компании "Редут" воевал против Украины, приговорен к десяти годам заключения.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, в рядах оккупационного группировки он принимал активное участие в боевых действиях против Сил обороны Украины на Харьковском и Краматорском направлениях.

Отмечается, что среди его основных задач был сбор разведданных об образцах иностранного вооружения, которые поступают подразделениям ВСУ от западных партнеров.

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Кроме того, он пытался разведать планы возможного участия российских ЧВК в попытках отстранения от власти действующего режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

"Украинские защитники захватили вражеского приспешника в плен во время одного из боев в Донецкой области в сентябре прошлого года. Задержанный сразу пытался выдать себя за "рядового" боевика и тем самым хотел скрыть свою принадлежность к беларуской спецслужбе. Однако сотрудники военной контрразведки СБУ "раскололи" злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах", - говорится в сообщении.

Как свидетельствуют материалы следствия, им оказался житель Минской области, которого в декабре 2020 года зачислили в состав 2-го антитеррористического отдела КГБ на должность "разведчика".

По информации СБУ, после начала полномасштабного вторжения беларус получил задание на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По легенде, он должен был действовать под видом иностранного наемника, а собранную развединформацию передавать в Минск через связного. Для этого летом прошлого года прибыл в тренировочный лагерь российской ЧВК, где прошел оперативно-боевую подготовку под руководством кадровых сотрудников российских спецслужб. Затем его перебросили в составе оккупационной группировки на восточный фронт.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемничество) и назначил ему десять лет заключения.

Борьба с коллаборантами в Украине

Как сообщал УНИАН, с начала текущего года в Украине разоблачили более 30 педагогов-коллаборантов, которые занимались русификацией школ в оккупированных районах юга и Востока.

Вчера стало известно, что СБУ поймала в рядах спецслужбы"крота", который работал на ФСБ. Мужчина работал на Кировоградщине и "сливал" данные врагу.

А в Херсоне задержали коллаборанта, который во время оккупации города налаживал для оккупантов железнодорожное сообщение с Крымом.

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