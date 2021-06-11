На "зеленой" ветке планируют запустить новые вагоны.

В этом году себестоимость одной поездки в столичном метро составляет 20,5 гривень.

Об этом сообщила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире "Громадського радио".

"В этом году у нас принят согласно процедуре, финансовый план предприятия, на этот год себестоимость поездки составляет 20 гривень 5 копеек. Я подчеркну, что не тариф, а себестоимость", - пояснила она.

Макогон также рассказала, что столичный метрополитен планирует закупить 50 новых вагонов за кредитные деньги от ЕБРР. По ее словам, их планируют запустить на "зеленой" ветке.

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"У нас строится две станции и после запуска в эксплуатацию этих двух станций нужно держать график, необходимый для перевозки пассажиров по зеленой линии метро, поэтому нужен дополнительный подвижной состав. Все эти 50 вагонов пойдут на "зеленую линию" в депо Харьковское", - говорит Макогон.

Она уточнила, что поставки новых вагонов планируют до открытия станций.

Рост цен на проезд в Киеве: что известно

13 мая трудовые коллективы транспортных коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" заявили о том, что просят столичные власти повысить тариф на проезд.

КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" просят мэра Виталия Кличко и депутатов Киевсовета немедленно решить вопрос и поддержать предприятия.

Одним из путей решения проблемы транспортники видят в увеличении действующего тарифа на перевозку пассажиров.

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Авторы: Юрий Годован, УНИАН