В Киеве 3-летний ребенок и его мать выпали из окна (фото, видео)
09:52, 19 июня 2020Происшествия
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Точных данных о состоянии женщины и ее ребенка пока нет.
Это произошло на улице Мазепы / фото Обозреватель
В Киеве на ул. Ивана Мазепы женщина с 3-летним ребенком выпали из окна 4-го этажа.
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Мать пострадавшей рассказала, что у ее дочери была депрессия. Об этом сообщает "Обозреватель".
Также, по словам матери, дочь избивал ее сожитель.
"Мы смотрели телевизор, я ей кушать приготовила и ребенку... Она в спальне была с ребенком...", – описала женщина последние минуты перед происшествием.
Точных данных о состоянии женщины и ее ребенка пока нет.
Ранее в городе Измаиле Одесской области из окна третьего этажа жилого дома выпала двухлетняя девочка.
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