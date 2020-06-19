В Киеве 3-летний ребенок и его мать выпали из окна (фото, видео)

Точных данных о состоянии женщины и ее ребенка пока нет.

В Киеве на ул. Ивана Мазепы женщина с 3-летним ребенком выпали из окна 4-го этажа.

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Мать пострадавшей рассказала, что у ее дочери была депрессия. Об этом сообщает "Обозреватель".

Также, по словам матери, дочь избивал ее сожитель.

"Мы смотрели телевизор, я ей кушать приготовила и ребенку... Она в спальне была с ребенком...", – описала женщина последние минуты перед происшествием.

Точных данных о состоянии женщины и ее ребенка пока нет.

Ранее в городе Измаиле Одесской области из окна третьего этажа жилого дома выпала двухлетняя девочка.

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