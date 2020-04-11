В Одесской области из окна третьего этажа выпала двухлетняя девочка

Ребенок залез на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса тела.

В городе Измаиле Одесской области из окна третьего этажа жилого дома выпала двухлетняя девочка.

Как сообщили УНИАН в Измаильском отделе полиции, вчера вечером в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в городскую больницу госпитализирован ребенок, который выпал из окна третьего этажа многоэтажного дома.

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«Состояние двухлетней девочки врачи расценивают как тяжелое», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что трагедия произошла, когда девочка играла в комнате со старшими братом и сестрой.

Двухлетняя девочка залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса тела. В больницу ребенка привезли родственники. Сейчас он находится в реанимации.

Полицейские решают вопрос о квалификации дела.

Как сообщал УНИАН, в Люботине Харьковской области годовалого ребенка насмерть придавило могильной плитой.