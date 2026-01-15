Серебро резко упало после достижение небывалого рекорда: сколько стоит металл сейчас

Белый металл обогнал золото по темпам роста, подскочив в цене почти на 150% в прошлом году.

Серебро резко подешевело после установления нового рекорда. Главным фактором, который повлиял на стоимость металла, стал отказ США от введения пошлин на важнейшие минералы.

Издание Bloomberg пишет, что белый металл подешевел на 7,3% после достижения рекорда в 93,75 доллара. Так, к 7:00 по киевскому времени серебро подешевело на 6% до 87,78 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 2,83 доллара.

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет вести переговоры о двусторонних соглашениях для обеспечения поставок важных минералов, устанавливая минимальные цены, но не исключая введение пошлин. Опасения по поводу введения пошлин привели к тому, что часть поставок, в том числе серебра, осталась на складах в США, что способствовало глобальному сокращению предложения в 2025 году и продолжает поддерживать цены в 2026 году.

Видео дня

Белый металл обогнал золото по темпам роста, подскочив в цене почти на 150% в прошлом году, при этом некоторые инвесторы переключились на него после того, как золото стало слишком дорогим. Серебро также выигрывает от промышленного спроса, особенно со стороны солнечной энергетики, где оно используется в панелях, а спекулятивный ажиотаж в Китае лишь подогрел ситуацию.

Согласно последнему опросу Markets Pulse, рост цен на золото продлится и после января.

Цены на металлы - последние новости

2 января цены на алюминий впервые за более чем три года поднялись выше отметки в 3000 долларов за тонну из-за ожидаемого сокращения предложения.

7 января цены на железную руду достигли максимума с февраля 2025 года из-за действий китайских властей и предпраздничной подготовки.

Вас также могут заинтересовать новости: