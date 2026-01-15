Появились первые кадры нового фильма режиссера 'Клондайка': его финансирует фонд Кейт Бланшетт

Мировая премьера фильма состоится совсем скоро на Роттердамском кинофестивале.

Украинская режиссер и сценарист Марина Эр Горбач, обладательница награды фестиваля "Санденс" за лучшую режиссуру за свой предыдущий фильм "Клондайк", показала первые кадры своего нового фильма "Ротация" (Rotation).

Как отмечают в команде режиссера, лента была снята в рамках гранта The Displacement Film Fund от двукратной лауреатки премии "Оскар", актрисы Кейт Бланшетт, и является частью проекта, в котором в общей сложности приняли участие пять режиссеров. Марина Ер Горбач – единственная украинка в этой команде. Впервые проект был представлен на пресс-конференции Каннского кинофестиваля в 2025 году.

"Я была очень тронута короткометражными фильмами каждого из этих режиссеров – это прекрасные, важные и яркие истории, которые рассказывают о часто неожиданных переживаниях вынужденного переселения", – прокомментировала Кейт Бланшетт.

Отмечается, что "Ротация" представляет собой своеобразный ритуал терапевтического гипноза, который проходит молодая украинка. Сменив гражданскую жизнь на военную службу, она ищет опору в новой реальности.

"Это была весна 2025 года. Вечер пятницы. В тот день я написала свои запланированные две страницы текста, полтора часа прошла пешком, пришла домой, села на диван и боялась открыть телефон. Потому что с 2022 года меня не покидает ощущение: мой эмоциональный объем – как проводной модем по сравнению с тем, что требует новая реальность. В тот вечер мне позвонили с предложением от Кейт Бланшетт. Вместе с партнерами она создает фонд Displacement и приглашает меня принять участие в этом проекте. Единственное, что от меня требовалось, – готовность сделать короткометражку на тему Displacement как личную рефлексию и успеть завершить фильм до конца января, чтобы премьера состоялась в рамках Роттердамского кинофестиваля, партнера этой инициативы. Я сразу точно знала, что хочу делать этот проект в Украине. И что пойду по теме Displacement / Перемещение как сдвиг в самой нормальности и реальности", – рассказала режиссер.

Лента была снята на пленку Svema, которая производится и хранится в городе Шостка, находящемся под постоянными обстрелами российской авиации. Оператором-постановщиком стал Святослав Булаковский, а продюсером – муж и творческий партнер режиссера Мехмет Багадыр Эр.

Главные роли в фильме исполнили актриса, репортер-видеограф в зоне боевых действий Надежда Карпова и актер Александр Пискунов ("И будут люди", "Уроки толерантности", "Ограниченно пригодные").

Мировая премьера фильма "Ротация" состоится в рамках альманаха на Роттердамском международном кинофестивале (IFFR 2026), который пройдет с 29 января по 8 февраля 2026 года в Нидерландах. Украинская премьера планируется в течение этого же года.

Напомним, Кейт Бланшетт активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Как продюсер и рассказчик, она работала над документальным фильмом Ukraine: Life Under Attack о харьковчанах, а также занимается волонтерской деятельностью в качестве посла доброй воли ООН.

