Проводится проверка на наличие взрывоопасных предметов.

В Киеве эвакуировали людей из универмага «ЦУМ» из-за сообщения о минировании.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в своем Тлеграм-канале.

«На линию «102» поступило сообщение о минировании ТРЦ на улице Крещатик, 38. Сейчас посетителей эвакуировали, проводится проверка», - говорится в сообщении.

Минирование в Киеве: что было раньше

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Автор: Инна Андалицкая