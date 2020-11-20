В Киеве снова "заминировали" ЦУМ / фото Киев сейчас
В Киеве эвакуировали людей из универмага «ЦУМ» из-за сообщения о минировании.
Читайте такжеЛуцк, Полтава, Киев: глава Нацполиции объяснил всплеск терактов в Украине
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в своем Тлеграм-канале.
«На линию «102» поступило сообщение о минировании ТРЦ на улице Крещатик, 38. Сейчас посетителей эвакуировали, проводится проверка», - говорится в сообщении.
Минирование в Киеве: что было раньше
- В Украине "заминировали" все электростанции: полиция проверяет информацию
- В Киеве закрывали станцию метро "Площадь Льва Толстого" из-за " заминирования"
- В центре Киева "заминировали" метро
- В Киеве закрывали станцию метро "Крещатик" из-за" минирования": взрывчатку не нашли
- Верховную раду "заминировали", полиция перекрыла подходы (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram