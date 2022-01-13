Еще троих участников, причастных к совершению преступления, полицейские сейчас устанавливают.

Столичные правоохранители задержали трех мужчин, которые ворвались в квартиру соседей и ограбили их. Накануне между владельцами квартиры и нападавшими произошел конфликт из-за шума в доме потерпевших.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

"В Подольское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в ее квартиру на улице Данченко ворвался сосед вместе с группой неизвестных лиц и отобрал ценные вещи", - сообщают правоохранители.

Прибыв по указанному адресу полицейские установили, что накануне вечером между двумя жильцами многоэтажки возникла ссора из-за шума в квартире потерпевшего. Тогда во время выяснения отношений мужчина ударил своего оппонента в лицо.

Читайте такжеВ полиции посоветовали, как уберечь жилье от воров во время праздниковВ ответ мужчина решил "поквитаться" с соседом и на следующий день вместе с шестью товарищами ворвался в его квартиру.

Нарушители распылили в собравшихся слезоточивый газ, нанесли хозяевам и их гостям телесные повреждения, а затем забрали из квартиры золотые украшения, планшет и бейсбольную биту. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили машину, на которой передвигались сообщники, а патрульные обнаружили их недалеко от места совершения преступления.

Во время неотложного обыска следователи изъяли из транспортного средства вещественные доказательства, а трех фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Это - местные жители, 1983, 1987 и 1988 годов рождения.

"Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, соединенный с проникновением в жилище и с применением насилия. На время досудебного расследования двое фигурантов будут находиться под стражей, а третьему суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сообщают в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают других участников, причастных к совершению преступления, чтобы привлечь виновных лиц к ответственности.

Напомним, за последние сутки в Киеве было проверено 350 "заминированных" школ. Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что сейчас анализируется ситуация, почему в последнее время произошел всплеск "минирований".

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