В Дарницком районе Киева водитель на белом Mercedes сбил девушку на пешеходном переходе, которая оказалась сотрудницей полиции.
Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua со ссылкой на информацию от руководителя организации PITBULL Алексея Павловского.
Авария произошла на улице Ялтинская, 26/36. После того, как автомобиль налетел на девушку, она поднялась, запрыгнула в Mercedes со стороны пассажира и «скрутила» водителя.
На помощь девушке сразу прибыли ее коллеги по службе, на водителя буса одели наручники.
"Водитель Mercedes в наручниках с разбитым лицом. Ожидается СОГ", – подписали соответствующие фото в Telegram-канале.
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