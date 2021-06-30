На помощь девушке сразу прибыли ее коллеги по службе, на водителя буса одели наручники.

В Дарницком районе Киева водитель на белом Mercedes сбил девушку на пешеходном переходе, которая оказалась сотрудницей полиции.

Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua со ссылкой на информацию от руководителя организации PITBULL Алексея Павловского.

Авария произошла на улице Ялтинская, 26/36. После того, как автомобиль налетел на девушку, она поднялась, запрыгнула в Mercedes со стороны пассажира и «скрутила» водителя.

На помощь девушке сразу прибыли ее коллеги по службе, на водителя буса одели наручники.

"Водитель Mercedes в наручниках с разбитым лицом. Ожидается СОГ", – подписали соответствующие фото в Telegram-канале.

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Автор: Денис Прядко