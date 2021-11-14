Возгорание возникло на крыше двухэтажного здания ресторана "Гнездо". Предварительно жертв и пострадавших нет.

В Киеве загорелся ресторан в Подольском районе. На крыше двухэтажного здания ресторана по ул. Андреевской спуск, 21, возник пожар. Пламя тушили почти час.

Об этом сообщается на странице ГСЧС Украины в Facebook.

Информацию о пожаре спасатели получили 14 ноября в 17:28. Инцидент произошел на крыше двухэтажного здания ресторана "Гнездо", который находится в Подольском районе. Пожарные сразу отправились на место пожара, на тот момент огонь охватил почти 15 квадратных метров.

В 17:58 пожар на крыше здания ресторана "Гнездо" удалось локализовать, однако огонь успел охватить уже 50 квадратных метров. В 18:14 пожар полностью ликвидировали.

По предварительной информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 20 пожарных и 5 единиц специальной техники. О причинах инцидента пока не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что пьяные подростки устроили странную выходку в киевском метро. Один из них вылез на крышу вагона, другой бросился его "спасать". Их поступок уже показали на видео.

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Авторы: Тамара Отовская, Полина Кузенко