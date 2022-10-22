Сейчас задержаны трое людей, причастных к убийству.

В Киеве в ходе дорожного конфликта избили и застрелили водителя.

Как сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Киева, вчера днем на линию 102 поступило сообщение о стрельбе на улице Академика Глушкова.

Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели окровавленного мужчину. Пострадавшему была оказана домедицинская помощь и вызваны медики. В то же время, опросив очевидцев, патрульные передали другим экипажам марку и цвет автомобиля, а также направление, куда поехали злоумышленники.

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Впоследствии патрульные обнаружили похожий по ориентировке автомобиль Lexus. Инспекторы заблокировали транспортное средство и задержали водителя и двух пассажиров.

"По предварительной информации установлено, что между мужчинами произошел дорожный конфликт. Водитель и пассажиры Lexus избили водителя Hyundai, после чего водитель внедорожника произвел выстрел в сторону оппонента. 34-летний пострадавший от полученных травм скончался", - говорится в сообщении полиции.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работали следователи Голосеевского управления полиции.

ДТП в Украине

В сентябре на Львовщине произошла кровавая авария. В результате ДТП возле города Броды погибли три девушки-миссионерки, а также 7-летний сын женщины, которая управляла автомобилем Volkswagen Caddy.

Еще одна серьезная авария случилась в Одесской области. В масштабном ДТП пострадали 17 человек. По данным полиции, грузовик столкнулся с автобусом, в котором находилось 45 пассажиров.

Кроме этого 15 октября в Одесской области столкнулись два грузовика и маршрутка. В аварии пострадали люди.

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