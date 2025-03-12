Принятие законопроекта за основу поддержали 273 народных избранника.

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №12442 о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВВК. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Нардеп отметил, что за принятие законопроекта за основу проголосовали 273 народных избранника, в том числе и он.

Железняк информирует, что предлагается установление уголовной ответственности за:

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- нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе (новая ст. 337-1 УК);

- нарушение военно-служебным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу (новая ст. 426-2 УК).

Также законопроект предлагает расширить круг субъектов коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 ("Незаконное обогащение") УК, путем указания в п. 1 примечания к указанной норме на председателей, их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий или врачебно-летных комиссий.

"Законопроект активно инициировался нардепом и членом нашей ВСК Александром Бакумовым", - добавил Железняк.

Введение уголовной ответственности для работников ТЦК и ВВК: что известно

Как сообщал УНИАН, в январе с. г. в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №12442, которым предлагается ввести уголовную ответственность для работников ТЦК и военно-врачебных комиссий за нарушение порядка призыва граждан на военную службу и нарушение порядка проведения медицинского осмотра.

Законопроект в Уголовный кодекс Украины вносит две новые статьи.

Первая из них предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет для работников военно-врачебных комиссий. Такое наказание будет применяться, если чиновник умышленно нарушил порядок проведения медосмотра, и вследствие этого гражданин, который не подлежит призыву на военную службу по состоянию здоровья, был мобилизован. Или же наоборот, если в результате нарушения порядка медосмотра от призыва освободили человека, который должен был бы служить.

При отягчающих обстоятельствах (повторное совершение, или совершение группой лиц по предварительному сговору, или совершение в условиях особого периода, кроме военного положения) это правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Если же эти действия совершены в условиях военного положения, предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Вторая статья касается военных должностных лиц, то есть работников ТЦК, которые нарушили порядок призыва гражданина на военную службу, в результате чего был призван гражданин, который в соответствии с законом не подлежит такому призыву, или наоборот, если вопреки закону гражданина освободили от призыва. За такое нарушение должностному лицу грозит служебное ограничение на срок до 2 лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишением свободы на срок до 5 лет.

За те же действия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, законопроект предлагает наказывать лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Если преступление совершено в условиях военного положения, наказывать предлагают лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

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