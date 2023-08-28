В хищении 12,6 млн грн подозревают директора организации и еще ряд частных предприятий.

Под стражу взят директор КО "Киевмедспецтранс", который подозревается в организации схемы хищения 12,6 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку запчастей для карет скорой медицинской помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. В то же время, в качестве альтернативы, суд определил подозреваемому возможность внесения залога в размере 10 млн гривен. Кроме этого, заместителю директора упомянутого предприятия избрана мера пресечения в виде залога размером 1,7 млн гривен.

"Указанные должностные лица в соучастии с директорами пяти фирм организовали схему присвоения бюджетных средств, выделенных КГГА для функционирования карет скорой медицинской помощи в городе Киеве и обеспечения их запчастями. Подконтрольные частные предприятия получали победу в этих закупках и поставляли автозапчасти коммунальному объединению по завышенным ценам. По результатам экспертизы установлено завышение цен на сумму более 12,6 млн грн", - информирует прокуратура.

В настоящее время продолжается рассмотрение ходатайств в отношении других участников организованной преступной группы.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Последние дела по раскрытию коррупционных схем в Киеве

Как сообщал УНИАН, ранее в Офисе генпрокурора информировали, что разоблачили начальника управления Святошинской РГА Киева, который попался на хищении 800 тысяч гривен, выделенных для ремонта укрытий.

Продолжается расследование в отношении чиновников Днепровской РГА Киева, которые закупили за бюджетные средства для укрытий музыкальные инструменты - барабаны на почти 900 тысяч грн. Также в сети появилась информация о закупке для укрытий в этом же столичном районе электрических сковородок за 1,2 миллиона гривен и электрической овощерезки за 130 тысяч гривен. Должностным лицам Управления образования РГА, которые отвечала за закупки, сообщено о подозрении.

В прошлом году также было разоблачена противоправная деятельность руководства КП "Житлоинвестбуд-УКБ" - чиновники наладили схему присвоения средств, предназначенных для восстановления столичных детских садов и школ.

По данным следствия, в течение 2019 года коммунальщики провели конкурсные торги на общую сумму более 120 млн грн, 30 млн грн из которых вывели в "тень", распределив их между участниками сделки. Организаторы "схемы" действовали через подконтрольные предприятия, которые они привлекли к выполнению капитальных строительных и ремонтных работ как подрядные организации.

А заместителю директора Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации - начальнику управления лечебно-профилактической работы в прошлом году было сообщено о подозрении по факту служебной халатности при закупке лекарственных средств для лечения онкологических больных (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Следствие установило, что Департаментом здравоохранения в ноябре 2020 года заключен договор на поставку соответствующих лекарственных средств и осуществления закупки. Согласно заключению комплексной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы, в результате закупки указанных лекарственных средств по завышенным ценам территориальной общине города Киева причинен ущерб в размере более 7,5 млн грн.

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